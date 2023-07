KIJK. "Crazy times": landgenoot Toumani Camara gooit onder meer met deze knappe dunk hoge ogen tijdens NBA-voorbereiding

LeBron James vindt zichzelf de GOAT: “Ik heb het gevoel dat ik de beste ooit ben die deze sport heeft beoefend”

LeBron James brak vanochtend het puntenrecord in de NBA. Daardoor barst de discussie over wie de echte ‘GOAT’ (Greatest Of All Time) in het basketbal is, opnieuw los. Zelf laat ‘King James’ er weinig twijfel over bestaan.