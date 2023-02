KIJK. All-time topschutter, maar geen allures: LeBron James bezorgt jonge fan moment van haar leven

Want opeens nam hij plaats naast een jong meisje. Zij kon haar ogen niet geloven. Een reactie die boekdelen spreekt (kijk hierboven naar de beelden). Achteraf gaf de jonge fan een reactie bij ESPN. “Toen ik hoorde dat hij een blessure had, werd ik verdrietig. We wisten niet of hij de match zou bijwonen. Toen hij naast mij kwam zitten, zag ik niet onmiddellijk dat hij het was. Ik kon eerst alleen zijn schoenen zien. Toen ik opkeek, merkte ik dat het LeBron was. Ik werd gek. Oh my god, de beste speler aller tijden in het basketbal zit naast mij’, dacht ik.”