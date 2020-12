Kevin Durant scoort in oefenduel 15 punten voor Brooklyn bij rentree

NBA Evenaring van record én eerbetoon aan Bryant: LeBron James loodst LA Lakers naar 17de NBA-titel

13 oktober Los Angeles Lakers is voor de zeventiende keer in de geschiedenis kampioen van de NBA geworden, een evenaring van het record van de Boston Celtics. LeBron James en co versloegen in de finale de Miami Heat voor een beslissende vierde keer: 106-93. Een eerbetoon aan clublegende Kobe Bryant, die 10 jaar geleden voor de vorige titel zorgde en begin dit jaar omkwam in een helikoptercrash.