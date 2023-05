Keuze voor grootste basketbaltalent sinds LeBron James lijkt gemaakt: Spurs winnen met Wembanyama jackpot tijdens NBA Draft loterij

NBASan Antonio schoot afgelopen nacht de hoofdvogel af tijdens de NBA Draft Lottery en kreeg de eerste pick toegewezen. Wie ze als eerste gaan kiezen? Dat weet iedereen nu al. Spurs is op weg om hun toekomst te verzilveren met het Franse wonderkind Victor Wembanyama, “Hij is een alien, zo iemand heb ik nog nooit gezien”, opperde LeBron James

Nog nooit keken de kleinere NBA-ploegen zo hard uit naar de NBA draft loterij van afgelopen nacht. Met 14% kans om het hoofdlotje te trekken kregen de San Antonio Spurs waarvoor ze kwamen: de number one draft pick. Het team uit Texas mag zo als eerste een jong basketbaltalent kiezen op 22 juni, want dan vindt de NBA Draft plaats. De Spurs zien hun toekomst alvast rooskleurig in, nu de weg open ligt om Victor Wembanyama als eerste te kiezen.

Wat is de NBA draft? Aan het einde van de competitie krijgen NBA-teams de kans om zich te versterken met nieuw en jong basketgeweld. Beloftevolle spelers uit alle hoeken van de wereld kunnen zich aanmelden voor deze talentenjacht. Na tal van scoutbezoeken, trainingskampen en een resem fysieke proeven worden zij al dan niet geselecteerd bij de betere zestig deelnemers. Op de vooravond van de seizoensontknoping organiseert de NBA een Draft loterij. Elk team krijgt er een volgorde toegewezen in het kiezen van een speler. Ploegen die afgelopen seizoen (al dan niet met opzet) in de onderste tabel eindigden, maken meer kans om de betere spelers aan zich te binden, net doordat ze sneller mogen kiezen tijdens de Draft. Een maand later, op de NBA Draft, maken de teams hun finale keuze uit een poule van twee keer dertig talentvolle spelers. Dit jaar hopen er ook twee Belgen op The American Dream. De 22-jarige Thijs De Ridder, actief bij Telenet Antwerp Giants, waagde z’n kans en schreef zich in. Toumani Camara meldde zich ook aan voor de aankomende draft. De Brusselaar speelt de pannen van het dak bij de Dayton Flyers, een ploeg op Amerikaans college niveau. Mogen we sinds DJ Mbenga opnieuw dromen van een Belg op het allerhoogste niveau?

Volledig scherm © USA TODAY Sports via Reuters Con

Unicum in Draft Lottery

Een dik jaar voor de Draft deed er één naam de grote ronde. En die luidt Victor Wembanyama, een 19-jarige wonderkind uit Frankrijk en door experten en spelers aanzien als het grootste basketbaltalent sinds LeBron James. Het gebeurt bijna nooit dat alle ploegen hun pijlen op één speler richting, omdat er ook wordt gekeken naar de raakvlakken tussen potentiële speler en club. De Fransman van 2,20 meter is zó goed dat alle teams met één doel deelnamen aan de loterij: de eerste pick claimen om vervolgens op 22 juni Wembanyama te kiezen uit het kransje wereldwijde basketbaltalenten. Een unicum.

Ook al moet de Draft zelf nog plaatsvinden, staat het in de sterren geschreven dat de Spurs voor ‘Wemby’ zullen kiezen. Dolgelukkig was de algemeen directeur van de Spurs, nadat hij hij z’n clubnaam hoorde vallen bij de bekendmaking van de eerste pick. Hij liet er zelfs een week z'n slaap voor.

Niet alleen de manager, maar ook de Spurs-fans waren afgelopen nacht laaiend enthousiast. De harde kern uit San Antonio verzamelde zich tussen pot en pint in het centrum van de stad om de razend spannende loterij mee te volgen. De reus van 2,20 meter werd toegewezen aan hun ‘franchise’, waarop de aanwezigen uit hun dak gingen. Het leek wel alsof de Spurs zonet kampioen speelden.

Enkele NBA-journalisten waren er als de kippen bij om een eerste reactie op te pikken na de loting. “Dit is echt een speciaal moment. Ik hou van iedereen die hier aanwezig is”, aldus een geëmotioneerde Wembanyama. Én of de Fransman blij is met San Antonio: “Ik ga er alles aan doen om met de Spurs succes te boeken, ik wil ASAP een ring winnen met het team.”

KIJK. Wenbanyama reageert uitgelaten op NBA Draft loting

Maar, wat maakt de 19-jarige Fransman nu zo uniek?

Wembanyama is van buiten­aards niveau, net een alien. LeBron James, sterspeler LA Lakers

Zwitsers zakmes

Terwijl de NBA-supersterren jarenlang trainen om met een uniek wapen uit te pakken, denk aan de driepuntbommen van Stephen Curry, is Wembanyama een man die letterlijk alles kan. Vergelijk hem met een Zwitsers zakmes. Met zijn ‘7 foot 4' (2,20 meter) zoals de Amerikanen opperen, dunkt hij over iedereen alsof het hem geen moeite kost. Een driepunter binnengooien, doorgaans niet de specialiteit van de grote mannen op het parket, hij kan het allemaal. Een boomlange basketter die zo vlot kan dribbelen als een 30 centimeter kleinere spelverdeler, heeft nog nog niemand gezien. Ook op het defensieve vlak is hij een monster: rebounden en blocken pronken bovenaan z'n basket-cv.

Momenteel komt de hypergetalenteerde speler uit voor de Parijse club Boulogne-Levallois, dat hij naar de tweede plaats in de Franse competitie stuwde. ‘Wemby’ zette zijn Amerikaanse adelbieven kracht bij als topscorer uit de league. In 34 wedstrijden legde hij gemiddeld 21,6 punten in het mandje.

Ook steelt de jonge snaak de show met een eigen basketbalmove. Met een paar dribbelbewegingen door de benen draait hij de verdediging tureluurs, snelt dan richting driepuntlijn om vervolgens af te stoten met niet twee maar één voet.

KIJK. Wembanyama met typisch éénbenig shot

Lofzang van bovenste plank, Mbappé inclusief

De passage van ‘Wemby’ is niet onopgemerkt gebleven bij de grote jongens op de planken. “Wembanyama is een alien. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo groot is en zo vloeiend op de vloer beweegt. Hoe het ook zij: hij is een talent dat maar een keer in een generatie voorkomt", sprak LeBron James vol lof over de upcoming man.

‘The Greek Freak’ Giannis Antetoukounmpo vult aan: “Hou je vast wanneer deze vent binnen dondert langs de grote NBA-poort. Als je als speler niet klaar bent, wordt hij een groot, groot probleem. Ik heb dit nog nooit gezien in mijn leven! Vroeger speelde hij nog samen met mijn broer, waar ik hem met m'n eigen ogen bezig zag. On-ge-loofelijk!”

Tenslotte geniet ook Spurs-legende Tony Parker van het spel dat zijn landgenoot op het parket brengt. “Hij is een uniek talent dat hebben we nog nooit hebben gezien in de geschiedenis van het basketbal, zowel in Frankrijk als wereldwijd.”

Afgelopen nacht kwam ook Kylian Mbappé een laatste glimp opvangen van Wemby’s basketkunstjes. De superster van PSG keek langs de zijlijn toe hoe het aanstormende talend de afsluitende competitiewedstrijd naar zijn hand zette.

Of Wemby de torenhoge verwachtingen kan inlossen, moet nog blijken. Zijn spel en statistieken spreken in elk geval boekdelen. De Fransman kampte in het verleden met een aantal kwetsuren aan zijn enkels en vingers. Hij is heel groot, maar tegelijk heel erg slank. Geen evidentie om zo een imposant lichaam blessurevrij te houden.

Volledig scherm Victor Wembanyama onder de korf. © AFP