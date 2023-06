Jokic en z’n ploegmaats krijgen na NBA-titel een kampioenenring: hoeveel is dat gepersonaliseerde sieraad waard?

KIJK. Denver Nuggets vieren feest na eerste NBA-titel

De club zelf zal die ringen betalen. De prijzen variëren. Gemiddeld is een ring tussen tienduizend en veertigduizend dollar waard. Maar er zijn ook duurdere versies. Zo was er een iconische ring van de Chicago Bulls. In 1993 - na de derde titel op rij - kregen Michael Jordan en co een ring waarin met 50 karaats-diamanten in verwerkt waren.

Ook de ring van de Los Angeles Lakers in 2020 is legendarisch. Met onder meer diamanten en een gegraveerde hommage aan het overleden clubicoon Kobe Bryant. Waarde: 150.000 dollar (ongeveer 140.000 euro). Nog dit: de Nuggets houden een aardige som over aan hun winst in de Finals. Ze zouden een bedrag van 7,8 miljoen dollar uit de play-off pool krijgen. Dat is te verdelen over het hele roster.