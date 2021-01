Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) helpt Houston met double-double aan zege

NBA Philadelp­hia bevestigt sterke seizoens­start, Phoenix rouwt om clubicoon Westphal

3 januari Philadelphia heeft de thuiswedstrijd in de NBA tegen Charlotte met 127-112 gewonnen. Met vijf zeges in zes wedstrijden tekenen de Sixers voor de beste start in de Eastern Conference. In het Westen gaat Phoenix Suns aan de leiding, dat met het overlijden van Paul Westphal wel een clubicoon verloor.