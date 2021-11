Is het Curry niet, dan wel Giannis Antetokounmpo: ‘Greek Freak’ scoort 47 punten tegen Lakers

NBAStephen Curry is de grote man in de NBA, maar vannacht stond er ook weer geen maat op Giannis Antetokounmpo, de Griekse sterspeler van NBA-kampioen Milwaukee. De tweevoudige MVP (2019-2020) schitterde met 47 punten en negen rebounds in de thuiswedstrijd tegen de LA Lakers en leidde de Bucks naar een 109-102 overwinning.