Invallers helpen LA Clippers aan overwinning tegen Atlanta in NBA

Vooral Luke Kennard blonk uit, met 20 punten, 7 rebounds en 4 assists in 18 speelminuten. In de slotfase keerden de vedetten Kawhi Leonard en Paul George terug op het veld en werd de achterstand omgezet in een voorsprong die in de slotminuten niet meer uit handen werd gegeven. Leonard kwam, ondanks zijn pauze op de bank, tot 25 punten. De Clippers wonnen vier van hun laatste zes wedstrijden. Atlanta had er net een reeks van acht overwinningen op rij opzitten.