“Ik moet van jou helemaal niks begrijpen": NBA-ster Kyrie Irving krijgt het op z'n zenuwen van journalist die doordramt over controversiële tweet

Het begon dus allemaal met een link die Irving afgelopen donderdag de wereld instuurde via Twitter. ‘t Was er één naar een pagina op Amazon, waar je de film ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’ kan kopen. De prent is gebaseerd op een boek van Ronald Dalton, maar volgens gespecialiseerde bladen als ‘Rolling Stone’ staat het er vooral om bekend doorspekt te zijn met antisemitische beeldspraak. Waarna de bal dus aan het rollen ging.

Quote Het is fout om haat te promoten die gebaseerd is op ras, etniciteit of religie. Dit is groter dan basketbal. Joe Tsai, de eigenaar van de Brooklyn Nets

Joe Tsai, de eigenaar van de Brooklyn Nets, koos ervoor om om ook al via Twitter zijn ongenoegen te uit. “Ik ben teleurgesteld dat Kyrie blijkbaar reclame maakt voor een film die gebaseerd is op een boek vol antisemitische desinformatie”, klinkt het. “Ik wil met hem samenzitten en hem duidelijk maken dat dit ons allemaal schaadt. Het is fout om haat te promoten die gebaseerd is op ras, etniciteit of religie. Dit is groter dan basketbal”, aldus een forse Tsai.

Ook de NBA kwam al met een statement. “Aanzetten tot haat van welke aard dan ook is onaanvaardbaar. Het druist in tegen de waarden van gelijkheid, inclusie en respect, waarden die in de NBA hoog in het vaandel worden gedragen. Wij zijn van mening dat we allemaal een rol moeten spelen om ervoor te zorgen dat dergelijke uitspraken of ideeën, ook antisemitische, worden weerlegd. We zullen blijven samenwerken met alle leden van de NBA-gemeenschap om ervoor te zorgen dat iedereen de impact van hun woorden en acties begrijpt.”

Intussen ging Irving wel al in het verweer. “Ik ben OMNIST (het geloof dat geen enkele godsdienst de enige waarheid is, maar dat waarheden in alle godsdiensten te vinden zijn, red.) en ik wilde niemands geloof schofferen. Het is onrechtvaardig dat ik nu een “antisemitisch’ label opgeplakt krijg en het weerspiegelt niet de realiteit of waarheid waarin ik dagelijks leef. Ik wil leren uit alle religies", zo klonk het op Twitter voor zijn partij met de Nets, die verloren ging tegen de Indiana Pacers (116-125).

Maar uiteraard werd het thema ook aangesneden op de persconferentie na de match en dat leverde onderstaande beelden op. “Ik moet van jou helemaal niks begrijpen”, riposteerde Irving onder meer op een doordrammende journalist.

