“Ik kan nog altijd niet geloven dat ik kleedkamer zal delen met Kevin Durant”: Belgische NBA-speler Camara poseert met shirt en spreekt voor het eerst

Als 52ste werd hij gedraft door de Phoenix Suns: Toumani Camara. Na Axel Hervelle in 2005 de tweede Belg die gedraft werd in de NBA, maar de Luikenaar maakte nooit de sprong naar de prestigieuze competitie. Brusselaar Camara wil dat wel doen. Afgelopen nacht doken voor het eerst foto’s op van Camara met een shirt van de Suns. Hij zal er spelen met rugnummer 20. “Ik speelde bij Dayton met nummer 2, wat ook mijn bijnaam was. Nu lijkt het nog altijd nummer 2, maar dan met ‘zero context’ erbij of zo.”

Volledig scherm © Twitter

Woensdag volgt pas zijn officiële aankondiging, maar Camara sprak al even enkele journalisten toe. “Dit voelt echt als een droom. Het is iets waar ik al van droom sinds mijn zeven jaar. Maar nu voel ik me klaar om te zijn wie ik kan zijn, wie ze me vragen om te zijn. Ik ga alles geven, veel energie brengen, de defensieve speler zijn, rebounds pakken en open shots maken. Ik heb aanvaard wat voor speler ik ben en ik weet intussen ook wat voor speler ik ben”, aldus Camara.

De Brusselaar had het ook over zijn opvallende hobby: puzzelen. Het geeft hem mentale rust. Verder vertelde Toumani Camara nog dat hij niet kan geloven dat hij binnenkort de kleedkamer zal delen met ondermeer Kevin Durant, Devin Booker en Bradley Beal. “Het zal mij ook enorm helpen om te verbeteren. De kans krijgen om ze te analyseren en alle dagen bezig te zien, is een geweldige kans voor mij.”

Camara was tot vorige week nog een grote onbekende voor het Belgische basketbalpubliek. Op 16-jarige leeftijd verhuisde hij al naar de Verenigde Staten om zijn basketbalopleiding verder te zetten. Na twee seizoenen in een high school volgden vier jaar universitair basketbal. Eerst in de universiteit van Georgia (’19-’21), daarna in Dayton College (’21-’23).

Wat is NBA-draft? Elk jaar kunnen NBA-teams zich aan het einde van het seizoen versterken met jonge talenten. Beloftevolle spelers uit alle hoeken van de wereld melden zich aan om hun Amerikaanse basketbaldroom na te jagen. Ploegen die afgelopen seizoen het slechtst presteerden, mogen als eerste kiezen uit de pool van spelers en maken dus meer kans om de grotere talenten aan zich te binden. Op deze manier worden de kleinere teams beter en de grotere niet nóg groter en wordt er een eerlijker speelveld gecreëerd.