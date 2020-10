“Hopelijk heb ik je trots gemaakt”: na ultiem eerbetoon richt LeBron James zich met veelzeggende foto tot Kobe Bryant

NBA Lakers en Bucks stellen orde op zaken in play-offs, Minnesota krijgt de eerste keuze in NBA-draft

21 augustus Orde op zaken. De Los Angeles Lakers en Milwaukee Bucks hebben zich in de play-offs van de NBA overtuigend hersteld van hun nederlagen in de eerste wedstrijd. De Lakers wonnen ruim van Portland Trail Blazers met 111-88, de Bucks rekenden af met Orlando Magic: 111-96. Voor de Lakers is het de eerste zege in de play-offs sinds 2012.