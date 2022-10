Het grootste contract ooit, LeBron op recordjacht en meteen twee knalaffiches: daar is de NBA opnieuw

Warriors: ‘drive for five’

‘Opening night is ring night’ voor de Golden State Warriors. De titelverdediger opent vanavond zijn nieuwe seizoen tegen LeBron James, Anthony Davis en de Los Angeles Lakers. Voor de opworp krijgen de Warriors hun Championship Rings overhandigd. Voor Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala en Draymond Green het vierde titeljuweel in acht seizoenen. Ook Green loopt er vanavond bij. Een stevige vuistslag aan teammaat Poole op training kostte hem slechts één week verbanning. Hoe zwaar weegt die vuistslag op de cohesie en de eenheid binnen de Warriors? Mogelijk het grootste gevaar voor de ‘drive for five’ van Curry en co.

Volledig scherm Stephen Curry. © AP

Lebron op recordjacht

LeBron James start vanavond zijn 20ste NBA-seizoen, zijn vijfde bij de LA Lakers. Sinds de titeltriomf in 2020 tellen de Lakers slechts één play-offserie. Onmiddellijke uitschakeling in 2021 tegen Phoenix en, zowaar, geen play-offs vorig seizoen. Kunnen Lebron en co beter dit seizoen? Of haalt de recordhype rond LeBron James de focus weg bij deze Lakers. In zijn 20ste seizoen – slechts acht spelers bereikten dit duizelingwekkend aantal – zal King James zijn jacht op het ‘all time’ puntenrecord van de legendarische Kareem Abdul Jabar bekronen. Hij start met een achterstand van 1325 punten. Met een matchgemiddelde van 27,1 punten zou hij 49 matchen nodig hebben om zich tot absolute topscorer te kronen.

Volledig scherm LeBron James. © USA TODAY Sports

Jokic: na de MVP, nu de titel?

Nikola Jokic, NBA-fenomeen op zijn 27ste. Servische reus van 2m11 met gouden handen. Winnaar van de MVP-trofee de voorbije twee seizoenen. De enige speler ooit in de NBA met matchgemiddeldes van 25 punten, 13 rebounds en 7 assists. Slechts drie spelers zetten een ‘three-peat’ neer met de MVP-trofee: Bill Russel (1960-193), Wilt Chamberlain (1965-68) en Larry Bird (1983-1986). Geen Michael Jordan dus, of Magic Johnson of Kobe Bryant. Voegt Jokic zich wel bij het fenomenale drietal. En wat met de titelkansen van Jokic en zijn Denver Nuggets. Het team krijgt een stevige upgrade met de terugkeer van Jamal Murray en Michael Porter Jr, die het voorbije seizoen volledig en grotendeels geblesseerd misten. Geven zij Jokic voldoende steun voor een titelrace?

Volledig scherm Nikola Jokic. © AP

Doncic: opnieuw Europa aan de macht?

Giannis Antetokounmpo – aka ‘The Greek Freak’ – in 2020, Nikola Jokic in 2021 en 2022. Krijgt het nieuwe NBA-seizoen opnieuw een internationale superster als MVP? Voor eerst: Luka Doncic. Sloveens wonderkind. Op zijn 16de ster bij Real Madrid, op zijn 17de ster in Europa en nu op zijn 23ste de topfavoriet voor de MVP-trofee. Op nummer twee: Joel Embiid. Vorig seizoen nog topscorer van de NBA als eerste center sinds … Shaquille O’Neal in 2000. Deze Kameroense kolos – met Frans paspoort, hij zou het WK 2023 gaan spelen voor ‘Les Bleus’ – leidde de Philadelphia Sixers naar een perfect (4-0) record in preseason. X-factor bij de Sixers: woelwater James Harden. Speelt hij blessurevrij, in shape en met focus: dan kan hij de ‘missing link’ zijn om ‘Phily’ voor het eerst sinds 2001 naar de Finals te leiden.

Volledig scherm Luka Doncic. © AP

Warriors, kijk uit voor de Clippers

Het paars en goud van de LA Lakers zal nog steeds sprankelen in en rond het Crypto.com Center, dat in 2021 700 miljoen dollar betaalde voor de naamrechten van het Staples Center. De Lakers verwelkomen nog steeds naam en faam uit Hollywood prominent in de front seats. Maar het zullen niet deze Lakers zijn die titelhoop naar LA brengen. Wel de Clippers. Die starten als uitdager nummer één van titelverdediger Golden State Warriors. Paul George en Kawhi Leonard, die beiden het vorige seizoen geblesseerd moesten toekijken, keren gezond terug bij het team dat vorig seizoen nog een ‘winning record’ van 42-40 had. Coach Tyronn Lue haalde bovendien John Wall in. De spelmaker/floorleader als generaal in de titeljacht? Ook Phoenix, Dallas en Denver worden aanzien als titelcontenders in de ‘Western Conference’.

Volledig scherm Paul George. © AP

Wie wordt de ‘beast from the East’?

Koffiedik kijken in de ‘Eastern Conference’. Kroont Boston Celtics zich weer tot oost-kampioen? Of zorgt de schorsing van coach Ime Udoka – door de club één seizoen op non-actief gezet omwille van een relatie met een clubmedewerkster – voor te veel turbulentie? De concurrentie in het oosten is moordend: Brooklyn Nets vormde zijn ‘big three’ met de aanwinst van Ben Simmons naast blijvers Kevin Durant en Kyrie Irving. Kan vuurwerk geven aan de oevers van de Hudson. Of wordt het opnieuw Milwaukee Bucks? The Greek Freak blijft absolute topkaliber. Won alles in 2021. Volgt twee seizoenen later een nieuwe NBA-kroon? Of wordt het toch Philadelphia: ook daar staan Embiid en Harden klaar met steile ambities.

Volledig scherm Ben Simmons (links), Kyrie Irving (centraal) en Kevin Durant. © USA TODAY Sports

Bill Russell: nummer zes verdwijnt uit NBA

Het shirtnummer ‘retirement’: elke professionele sportclub huldigt er zijn voormalige supersterren mee. De NBA gaat een stap verder. Ter nagedachtenis van de legendarische Bill Russell – één van de allergrootste kampioenen ooit in de NBA – schrapt de NBA het nummer zes bij alle 30 teams. Russell overleed deze zomer op 88-jarige leeftijd. Huidige spelers die het shirtnummer 6 dragen – onder meer LeBron James – krijgen hiervoor nog de toelating, maar verder zal het nummer zes voor altijd voor Bill Russell zijn. Voor zijn openingsmatch tegen Philadelphia plant Boston een huldiging van zijn voormalige kampioen en uithangbord.

270 miljoen: grootste contract ooit

Twee MVP-trofeeën op zak: hoog tijd voor een contractaanpassing, riep de Servische reus Nikola Jokic de voorbije zomer. De club stemde in. Hij ondertekende bij Denver een ‘supermax veteran contractverlenging’: goed voor 270 miljoen dollar voor vijf seizoenen. Maximumcontract, het zwaarste contract ooit in de NBA. Brengt hem dit seizoen ruim 33 miljoen dollar op, in zijn slotjaar loopt dat op tot bijna 61,5 miljoen dollar.

Met die 33 miljoen bekleedt Jokic dit seizoen slechts de 31ste plaats op de salarislijst. Stephen Curry blijft momenteel de grootverdiener met 48 miljoen dollar jaarsalaris. John Wall (LA Clippers) met 47,3 miljoen en Russell Westbrook (LA Lakers) met 47 miljoen vervolledigen de top drie.

