Golden State en Philadelphia leiden met 2-0 in eerste ronde NBA-play-offs

NBA Magic Johnson en Kareem Ab­dul-Jab­bar: naast hoofdrol­spe­lers in nieuwe Streamz-se­rie, vooral beste duo dat NBA ooit gekend heeft

Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Pat Riley, Dr. Buss... Allemaal iconische namen, die stuk voor stuk met de gloednieuwe docuserie ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ weer nieuw leven worden ingeblazen. De Streamz-serie biedt een fictieve blik achter de schermen bij de ‘Showtime Lakers’ in de legendarische jaren 80. LA schopte het toen tot acht finales en vijf titels in tien jaar. Dominantie in zijn puurste vorm. En onmogelijk zonder het beste duo aller tijden: Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar. Wie zijn die twee basketlegendes die alles wonnen wat er te winnen viel?

