Golden State doet goede zaak met dank aan Curry, Boston komt opnieuw naast Milwaukee

NBA LeBron James lost Kareem Ab­dul-Jab­bar af als NBA-topscorer aller tijden

LeBron James is een record rijker. De speler van Los Angeles Lakers kwam in de uitwedstrijd tegen Golden State Warriors tot 26 punten, genoeg om Kareem Abdul-Jabbar af te lossen aan kop van de topscorerslijst berekend over duels uit de reguliere competitie en play-offs van de NBA. De winst was overigens wel voor de Warriors: 117-115.

13 februari