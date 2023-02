Gisteren nog assist op recordpunt LeBron James, vandaag is man van 47 miljoen Russell Westbrook weg bij LA Lakers, ook Durant verhuist

NBARussell Westbrook (34) verlaat LA Lakers. De point guard wordt betrokken in een ruildeal met Utah Jazz en Minnesota Timberwolves. Westbrook trekt met onmiddellijke ingang naar Utah, D’Angelo Russell van Minnesota naar LA. Opvallend: gisteren was Westbrook nog de man van de assist op het recordpunt van LeBron James.

KIJK. LeBron James kroonde zich gisteren tot NBA-topschutter aller tijden

Een simpel passje, meer was het niet. Al kan Russell Westbrook wel voor de rest van z'n leven zeggen dat hij de assist gaf voor het punt dat LeBron James tot topschutter aller tijden bombardeerde in de NBA. Zonder Westbrook had het shot er misschien anders uitgezien, maar dat recordpunt van James was er natuurlijk sowieso gekomen.

Daags na de mijlpaal blijkt de assist op de topschutter aller tijden één van Westbrooks laatste wapenfeiten in het shirt van de LA Lakers geweest te zijn. De 1m91 grote point guard ruilt de Lakers immers in voor Utah Jazz. Westbrook ziet daarmee een einde komen aan een periode van anderhalf jaar. In augustus 2021 was hij binnengehaald om een onweerstaanbare drietand met LeBron James en Anthony Davis te vormen.

Volledig scherm © AP

Het waren te veel haantjes op een erf. Westbrook kon zijn stempel maar niet drukken, ter illustratie: dit seizoen startte hij in een handvol van de voorlopig 55 matchen van de Lakers. Met een gemiddelde van 15,9 punten per wedstrijd toonde hij zich ook niet meer de machine van weleer bij Oklahoma City. De Lakers probeerden hem met de deadline van de transferperiode in de NBA in zicht als pasmunt te slijten voor ander en beter.

De pijlen werden in eerste instantie gericht op Kyrie Irving, maar koos voor Dallas Mavericks. In een carrousel met Utah Jazz en Minnesota Timberwolves is er nu toch een oplossing. Westbrook trekt naar de Jazz, D’Angelo Russell komt van de Timberwolves naar de Lakers. In ruil voor wat draft-picks komen ook Malik Beasley and Jarred Vanderbilt (Utah Jazz) naar LA.

Volledig scherm LeBron James en Russel Westbrook. © AFP

Een ferme constructie rond een man met een loonbriefje van 47 miljoen. Westbrook maakte zich gisteren overigens helemaal onmogelijk door in de festiviteiten rond het record van James verbaal in de clinch te gaan met Lakers-coach Darvin Ham. Ondanks de mijlpaal verloren de Lakers - 13de in de Western Conference - immers met 130-133 van Oklahoma, Utah doet met een elfde plaats in het Westen al niet veel beter.

Ook Kevin Durant verhuist Westbrook is niet de enige die vandaag van ploeg verandert. 9 februari is de slotdag van de transferperiode in de NBA. Net raakte nog een megaruil bekend: Kevin Durant (34) ruilt de Brooklyn Nets in voor de Phoenix Suns. Mikal Bridges, Jae Crowder en Cam Johnson maken de omgekeerde beweging. Phoenix geeft ook een paar draft picks weg aan Brooklyn om Durant aan te werven. Durant was in 2014 MVP van het seizoen in de NBA. Hij heeft twee kampioenschapsringen, beiden behaald met de Golden State Warriors (2017 en 2018). De meest opvallende overgangen deze winter • Russell Westbrook: van La Lakers naar Utah Jazz • Kevin Durant: van Brooklyn Nets naar Phoenix Suns • Kyrie Irving: van Brooklyn Nets naar Dalles Mavericks • D’Angelo Russell: van Minnesota Timberwolves naar LA Lakers