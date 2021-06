Giannis stoot door, Durant druipt af ondanks nieuw record: Bucks verrassen Nets na overtime in allesbepalende game 7

Wat ze in Brooklyn alvast niet kunnen doen, is Kevin Durant iets verwijten. De small forward - die net als in game 5 de volledige wedstrijd speelde - scoorde maar liefst 48 punten, een NBA record in game 7, en zorgde er in extremis voor dat de wedstrijd naar overtime ging. Zijn poging leverde twee punten op, al was het millimeterwerk of het was een driepunter, en dus de overwinning geweest voor de Nets (zie video hieronder).