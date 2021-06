Geen ronkende naam als kampioen: 50 jaar geleden dat een van de vier finalisten nog een titel won

NBA Giannis stoot door, Durant druipt af ondanks nieuw record: Bucks verrassen Nets na overtime in allesbepa­len­de game 7

20 juni De eerste finalist in de Eastern Conference is bekend. De Milwaukee Bucks hebben de gedoodverfde favoriet Brooklyn Nets nipt geklopt in de allesbepalende game 7, ondanks een nieuwe knalprestatie van Kevin Durant. Vanavond vechten de Philadelphia 76ers en de Atlanta Hawks op hun beurt uit wie de tegenstander van de Bucks wordt in die EC finale.