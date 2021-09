Geen prikje, geen geld: NBA-spelers die niet gevaccineerd zijn, riskeren miljoenen te verliezen

In de Verenigde Staten is intussen 56 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd en kreeg 64 procent al een eerste prik. Wekelijks worden er gemiddeld 9.600 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, van wie 97 procent niet gevaccineerd is. Dat kost de Amerikaanse overheid tonnen geld: uit een recente studie bleek dat de hospitalisatie van niet-gevaccineerden tussen juni en augustus 4,9 miljard euro aan de gezondheidszorg kostte.

En dus grijpen regionale overheden in, met New York, San Francisco en New Orleans als voortrekkers. Zij beslisten om een vaccinatieplicht op te leggen onder meer voor wie deelneemt aan indoorevenementen. In Los Angeles wordt een PCR-test, 72 uur op voorhand, voorlopig ook aanvaard.

Uiteraard heeft dat gevolgen voor de sport en de NBA. Zondag begint de pre-season, op 18 oktober de competitie. Bij New York maken ze zich geen zorgen: al hun spelers kregen al twee prikjes. Maar dat is niet voor elk team het geval. De NBA, die niemand verplicht om zich te laten inenten tegen corona, meldt dat 90 procent van de spelers volledig gevaccineerd zijn.

Maar wie weigert om zich te laten vaccineren en bijgevolg de toegang tot een zaal wordt ontzegd, kan geen loon claimen voor een gemiste match. Dat is vooral een probleem voor enkele spelers van de Brooklyn Nets en de Golden State Warriors, die in New York en San Francisco gebaseerd zijn en voor thuismatchen dan niet inzetbaar zijn omdat ze zich niet lieten vaccineren — op bezoekende spelers is die vaccinatieplicht niet van toepassing.

Andrew Wiggins (26) van de Warriors vroeg bij de NBA een uitzondering aan wegens religieuze reden, maar die werd hem geweigerd. “Ik sta met m’n rug tegen de muur, maar ik geef de strijd niet op”, gaf Wiggins aan. Als hij de helft van al z'n matchen mist — die in het eigen Chase Center — dan zal hij de helft van z'n loon van 27,2 miljoen euro moeten inleveren. Wiggins verdient zo’n 330.000 euro per match. “Da’s mijn probleem, niet dat van jou”, beet de forward de Amerikaanse pers maandag toe.

Ook van Kyrie Irving, sterspeler bij de Nets, wordt vermoed dat hij niet gevaccineerd is, omdat hij “dat privé wil houden”. Zijn contract is 30 miljoen euro per seizoen waard, of 365.000 euro per match. Bill de Blasio, de burgemeester van New York, moedigde Irving aan om toch z’n prikje te gaan halen: “Ik ben een fan van Kyrie. Ik wil me tot hem richten: laat je vaccineren.” Ploegmaat Kevin Durant maakt zich er alvast niet druk om: “De keuze is aan Kyrie, da’s zijn persoonlijke keuze. Het heeft geen zin om te speculeren, we vertrouwen Kyrie. Ik ga ervan uit dat we vroeg of laat als team wel voltallig zullen zijn.”

Dinsdag sprak eindelijk ook LA Lakers-vedette LeBron James zich uit over het thema. “Ik weet dat ik heel sceptisch was over het vaccin, maar nadat ik m’n research had gedaan, leek het me toch beter om wel een pik te halen. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie en vrienden. Wat anderen doen of moeten doen, daar wil ik me niet over uitspreken.”

Terwijl verschillende spelers vaccinatie promoten, zijn er ook nog uitgesproken antivaxers, zoals Bradley Beal van de Washington Wizards: “Ik zou graag een uitleg horen waarom mensen die al gevaccineerd zijn, toch nog corona krijgen.” Michael Porter Jr. van de Denver Nuggets, die al twee keer besmet raakte, gaf dan weer aan dat hij zich er niet goed bij voelt om zich te laten vaccineren. Maar omdat de staat van hun club geen vaccinatieplicht oplegt, vormt dat (voorlopig) geen probleem.

Nog dit: de National Football League (NFL), die begin september aan een nieuw seizoen is begonnen, is nog veel strenger. Als een team vanwege een corona-uitbraak forfait moet geven, dan wordt dat omgezet in een nederlaag en zijn de spelers van beide teams hun loon voor die match kwijt.