Even kortsluiting in het hoofd van ‘The Beard’: Harden laat bal met schlemielige actie uit z'n handen schieten

NBABrooklyn Nets heeft in de Eastern Conference van de NBA gewonnen van hekkensluiter Detroit Pistons met 90-96. Een behoorlijk krappe zege en dan was er ook nog een ietwat schlemielig moment voor James Harden.

‘The Beard’ wordt ie in de VS genoemd. James Harden is dé man van de shots en de grote puntenaantallen in de NBA. Toch loopt het ook bij hem soms eens mis. De man die volgens Forbes 53 miljoen euro per jaar opstrijkt kwam in het derde kwart in verlegenheid tegen Detroit Pistons bij een 67-55-stand.

Harden - wanhopig op zoek naar het shot - dribbelde zich vast, liet de bal glippen en liet 'm na een kort sprintje rustig lopen eens het leer over de middellijn was. Saddiq Bey was er als de kippen bij om te profiteren en een kleine remonte voor de Pistons in te zetten. Even kortsluiting bij Harden.

Helaas voor de Pistons was het niet genoeg om de partij helemaal om te keren. Detroit verloor met 90-96 in eigen huis en blijft in de Eastern Conference helemaal onderin hangen. Brooklyn Nets is na 6 overwinningen in de eerste 9 partijen vierde in het Oosten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Warriors uitstekend van start

Golden State Warriors hebben de goede vorm sinds de start van de NBA nog maar eens onderstreept. In het eigen Chase Center werd New Orleans Pelicans met ruime cijfers verslagen: 126-85.V oor de Pelicans, die het moesten stellen zonder Zion Williamson (voet) en Brandon Ingram (heup), was het al de zesde nederlaag op rij.

Halverwege het duel was het verschil slechts vier punten, maar in het derde en vierde kwart lieten de Warriors zien waartoe ze in staat zijn. Ze brachten het verschil op liefst 41 punten en boekten de derde opeenvolgende overwinning en de zevende in de eerste acht duels. Ze zijn op weg de beste seizoensstart van de club ooit te evenaren. In het seizoen 2018-2019 werden tien van de eerste elf duels gewonnen.

Jordan Poole was met 26 punten de topschutter aan de zijde van de Warriors. Stephen Curry deed het met 19 punten relatief rustig aan. Het totaal van 126 punten was wel het hoogste aantal van de Warriors dit seizoen. De laatste drie tegenstanders van de Warriors kwamen niet verder dan 100 punten en eindigden het duel met een schotpercentage van onder de 40 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De best verdienende spelers in de NBA volgens Forbes:

Speler (ploeg) - totaal inkomsten 2021: spelersloon in miljoen euro + sponsordeals in miljoen euro

1. LeBron James (LA Lakers) - 95,9 miljoen euro: 35,5 miljoen euro + 60,4 miljoen euro

2. Stephen Curry (Golden State Warriors) - 80 miljoen euro: 39,5 miljoen euro + 40,5 miljoen euro

3. Kevin Durant (Brooklyn Nets) - 75,8 miljoen euro: 35,3 miljoen euro + 40,5 miljoen euro

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 69,2 miljoen euro: 33,9 miljoen euro + 35,3 miljoen euro

5. Russell Westbrook (LA Lakers) - 64 miljoen euro: 38,1 miljoen euro + 25,9 miljoen euro

6. James Harden (Brooklyn Nets) - 53,7 miljoen euro: 38,2 miljoen euro + 15,5 miljoen euro

7. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 48, 5 miljoen euro: 33,9 miljoen euro + 14,6 miljoen euro

8. Klay Thompson (Golden State Warriors) - 46,6 miljoen euro: 32,8 miljoen euro + 13,8 miljoen euro

9. Paul George (LA Clippers) - 41,2 miljoen euro: 33,9 miljoen euro + 7,3 miljoen eruo

10. Jimmy Butler (Miami Heat) - 40,5 miljoen euro: 31 miljoen euro + 9,5 miljoen euro

Volledig scherm James Harden. © AFP