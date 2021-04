Durant helpt Brooklyn aan zege, blessure voor Antetokounmpo die Porter Jr. 50 punten ziet scoren

Tegen Milwaukee was Houston-shooting guard Kevin Porter Jr de man van de match met 50 punten en 11 assists. Al in de eerste minuut verloren de Bucks ster Antetokounmpo, die zijn rechterenkel verstuikte. Milwaukee, nog niet zeker van de play-offs, is derde in de Eastern Conference. Verder versloeg Denver Toronto met 121-111. Het was de vierde opeenvolgende zege voor de Nuggets, vierde in de Western Conference.