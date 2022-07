Duizelingwekkend: niet LeBron James, niet Stephen Curry, maar wel deze Serviër wordt de best betaalde NBA-ster ooit

NBA Golden State doet goede zaak met dank aan Curry, Boston komt opnieuw naast Milwaukee

Golden State Warriors zijn nog één zege verwijderd van een plek in de finale van de Western Conference in de NBA. Het team uit San Francisco won in de tweede ronde van de play-offs haar vierde wedstrijd tegen de Memphis Grizzlies met 101-98. Het staat daardoor 3-1 voor in de best-of-seven-serie.

10 mei