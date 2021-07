Door blessures geteisterde play-offs bereiken hun hoogtepunt: Phoenix Suns en Milwaukee Bucks starten vannacht hun strijd om de NBA-titel

NBAEindelijk. De NBA -finalisten zijn bekend. Na 72 matchen in het reguliere seizoen en zo’n zestien in de play-offs mag de beste uit het Oosten het opnemen tegen de beste uit het Westen: de Milwaukee Bucks vs de Phoenix Suns. Best of 7. Eerste tot vier overwinningen. Voor de Suns kan het hun eerste titel worden, voor de Bucks dateert hun laatste titel van 50 jaar geleden. Één ding is zeker: geschiedenis zal geschreven worden. En de eerste pennentrek daarvan wordt deze nacht gezet.

In het reguliere seizoen speelden Milwaukee en Phoenix al twee keer tegen elkaar. De Suns trokken in beide matchen aan het langste eind. Al móét daarbij vermeld worden dat ze allebei close waren. Zéér close. In de eerste miste Giannis Antetokounmpo in de allerlaatste seconde een potentiële game-winner, en in de tweede confrontatie kwamen er zelfs verlengingen aan te pas en beslisten vrijworpen van Devin Booker de match.

Minder spannend was de vlekkeloze 4-2 die de Suns de LA Clippers aansmeerden in de Western Conference Finals. Vooral game 6 was pijnlijk voor de mannen uit Los Angeles. Ze verloren met maar liefst 27 punten verschil. De 36-jarige leider van de Suns, Chris Paul, zette nogmaals de puntjes op de i: 41 punten, waarvan 31 in de tweede helft. ‘The Point God’.

Volledig scherm Chris Paul. © AP

Langs de andere kant van de tabel zetten ook de Bucks de Atlanta Hawks met evenveel gemak opzij. En zo sneuvelt het onverhoopt sterke seizoen van de jonge haviken uit Atlanta vlak voor de eindmeet. Net zoals in het Westen werd het in de Eastern Conference Finals 4-2. De laatste twee wedstrijden wonnen de Bucks zonder voormalige MVP Giannis Antetokounmpo. ‘The Greek Freak’ kwam slecht neer in game 4: zijn linkeronderbeen bleef staan, de rest van zijn lichaam schoot door. Resultaat? Gelukkig bleef de schade beperkt tot een hyperextensie van de knie. Want eerst werd gevreesd voor een kruisbandblessure die Giannis tot ver in het volgende seizoen aan de kant zou houden. Of en wanneer Antetokounmpo terugkomt, blijft nog onduidelijk. De kans is reëel dat hij één of meer Finals-wedstrijden mist.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo kwam verkeerd neer en blesseerde zich zo aan de knie. © AFP

Blessure na blessure na blessure

Dat maakt van Antetokounmpo de zoveelste in het rijtje van geblesseerde supersterren in deze play-offs. Maar liefst negen (!) All-Stars misten minstens één wedstrijd door blessureleed: Anthony Davis, Kyrie Irving, James Harden, Mike Conley, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Chris Paul en nu ook Giannis Antetokounmpo. Dat is het hoogste aantal ooit. En het maakt er de play-offs veel minder interessant op. Kijk bijvoorbeeld naar de Brooklyn Nets, die twee van hun drie sterren moesten missen.

Of de Lakers zonder Anthony Davis. Of de Celtics, die Jaylen Brown verloren nog voor de play-offs begonnen. Of de Clippers die de Western Conference Finals zonder Kawhi Leonard moesten spelen… LeBron James had het uiteraard al lang in de mot. Hij wijt al die blessures aan het gebrek aan rust tussen vorig seizoen, dat pas in oktober werd afgerond door Covid-19, en dit seizoen. Misschien heeft ‘The King’ een punt. Die rustperiode was inderdaad de kortste in de geschiedenis van de NBA. Maar laten we nu vooral hopen dat Giannis snel terugkeert. Het maakt de Finals er alleszins tien, zo niet honderd, keer interessanter op.