Dolle zeges voor LA Lakers en New Orleans Pelicans in NBA, Milwaukee Bucks kan ook zonder Antetokounmpo winnen

NBA Ophef in NBA: LeBron deelt venijnige slag uit, waarna bebloede rivaal er alles aan doet om hem te lijf te gaan (en zo zelf ook wordt uitgeslo­ten)

LeBron James is voor de tweede keer in zijn carrière van het veld gestuurd in de NBA. De 36-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers sloeg tijdens de wedstrijd tegen Detroit Pistons in het gezicht van Isaiah Stewart, die daar een bloedende wond boven zijn oog door opliep.

22 november