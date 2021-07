“Dit doet echt pijn”: Vrenz Bleijenbergh (20) niet gekozen in NBA-draft

NBADe NBA-droom van Vrenz Bleijenbergh komt (nog) niet uit. Onze 20-jarige landgenoot werd afgelopen nacht niet gedraft. “Dit doet echt pijn. Bedankt iedereen!”, schreef hij op Twitter. Bleijenbergh zette afgelopen maand met 13 workouts in 12 Amerikaanse staten en 35.000 kilometers in het vliegtuig alles op alles om de clubs te overtuigen, maar dus zonder succes.

Thuis in Sint-Job-in-’t-Goor volgde Bleijenbergh de draft, waarbij de NBA-teams spelers kiezen uit een selectie van talentvolle jongeren. De droom van 60 spelers kwam uit, maar die van Bleijenbergh dus niet.

Weinig Belgen proefden eerder al van de NBA. Axel Hervelle werd in 2005 gedraft door Denver ­Nuggets, maar speelde geen enkele wedstrijd in de NBA. Didier Mbenga, een Belg met Congolese roots, werd niet gedraft, maar speelde van 2004 tot en met 2011 in de NBA.

Vrenz Bleijenbergh (links) volgde thuis in Sint-Job-in-'t-Goor de NBA-draft.

Workouts

Onze 20-jarige landgenoot deed er afgelopen maand alles aan om zijn droom te verwezenlijken. Toen Vrenz Bleijenbergh op 4 juli het vliegtuig opstapte naar Amerika stonden er vier workouts op de agenda: Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings en de NBA-combine in Minnesota, een trainingsdag met 60 andere draft-kandidaten. Vooral tijdens de NBA-combine liet hij zich opmerken. Zijn manager werd overstelpt met aanvragen voor bijkomende workouts. New York Knicks, Charlotte ­Hornets, Atlanta Hawks, New ­Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers: dertien NBA-ploegen in totaal. Allemaal wilden ze Bleijenbergh voor een workout.

Vrenz Bleijenbergh bij Charlotte Hornets.

“Het was een schitterende ervaring, maar een ongelooflijk intense maand”, zei Bleijenbergh daar gisteren nog over. “Ik ben met een positief gevoel ­teruggekeerd. Ik heb me voor 200% ­gegeven. Tijdens de workouts met andere kandidaten moest ik niet onderdoen voor spelers die hoog in de draft worden verwacht. Ik vermoed dat de teams dat ook hebben gezien. Ik hoop dat mijn inspanningen worden beloond.” Helaas is dat niet het geval.

Met zijn 2m08, zijn creativiteit en met een uitstekende speldoorzicht beschikte hij over een profiel waarin veel clubs geïnteresseerd konden zijn. Mogelijk stelden de NBA-ploegen zich de vraag of hij de grote kloof tussen de Belgische en de Amerikaanse competitie wel kon overbruggen.

Vrenz Bleijenbergh.