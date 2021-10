Diamanten NBA-jubileum start morgennacht, maar het schittert nog niet: van geweigerde vaccins tot opstandige speler en nieuwe ‘big threes’

NBAMorgennacht is het weer zover: de start van een nieuw NBA-seizoen. Nummer 75. Een diamanten jubileum. Michael Jordan — wie anders? — won in 1997 de gouden 50ste editie, de LA Lakers de zilveren 25 jaar eerder. Een voorbode voor LeBron James, Anthony Davis en Russell Westbrook? Daarvoor moeten ze alleszins langs de Milwaukee Bucks, die nummer 74 wonnen, en met hun Finals MVP, Giannis Antetokounmpo, op zoek gaan naar een verlenging van die titel. Zij worden in het oosten opgewacht door de Brooklyn Nets, zónder Kyrie Irving, en de Philadelphia 76ers, met dan toch Ben Simmons.

Maar first things first. Covid is nog niet voorbij. Zeker niet in de States. Daarom verplichten sommige steden, waaronder New York, Los Angeles en San Francisco, een vaccinatie voor toeschouwers van sportwedstrijden. En óók voor spelers. Maar daar is een kleine 5% niet zo happig op. Onder anderen Bradley Beal, tot voor kort Andrew Wiggins, Michael Porter Jr. en… Kyrie Irving weigerden hun vaccin.

Vooral die laatste springt in het oog. Kyrie Irving: NBA-kampioen in 2016, zevenvoudig All- Star, driemaal All-NBA, Rookie of the Year, maar vooral één tand van de tridente uit Brooklyn. Het Nets-trio, James Harden — Kevin Durant — Kyrie Irving, begint steeds meer mythische proporties aan te nemen en de vraag of we hen ooit nog zullen zien samenspelen, klinkt steeds luider. Coach Steve Nash drukte vorige week nog heel wat van die hoop de kop in door te verklaren dat Kyrie niet zal spelen, zolang hij niet gevaccineerd is.

Volledig scherm Kyrie Irving. © AFP

En toen waren ze nog met twee. James Harden en Kevin Durant. Niet van de minsten. Ze zullen er hoe dan ook alles aan doen om Giannis en zijn Bucks van de troon te stoten.

Wél Ben Simmons

Dat is ook het doel van de Philadelphia 76ers, die dan toch met Ben Simmons aan het seizoen zullen starten. De Australiër werd kop van jut na de teleurstellende play-offs vorig jaar. Voor hem reden genoeg om het voor bekeken te houden in Philadelphia. Simmons wilde koste wat het kost weg en deed er alles aan om een vertrek te forceren: hij kwam niet opdagen bij de voorbereiding, weigerde vredesonderhandelingen met Joel Embiid en zijn andere teamgenoten en eiste als klap op de vuurpijl een ruildeal. Simmons moest en zou vertrekken.

Volledig scherm Ben Simmons (links). © AP

Tot hij plots een paar weken later weer kwam aankloppen bij de Philadelphia 76ers. Bereid om tóch mee te spelen. Niet toevallig nadat bekend was geraakt dat hij meer dan een kwart miljoen per gemiste wedstrijd zou verliezen. Een hele heisa om niks dus. Als dat maar goedkomt en de kloof tussen Simmons en zijn ploeggenoten ondertussen niet al veel en veel te groot geworden is.

Big Three

De rest van de NBA zat overigens ook niet stil. En dan springen drie teams in het oog. Allereerst de Chicago Bulls. Zij rijfden deze zomer Lonzo Ball en DeMar DeRozan binnen. Die twee moeten samen met Zach Lavine een dodelijk trio in Chicago vormen. Gooi daar nog tweevoudig All-Star Nikola Vucevic en tweedejaars Patrick Williams bij en je hebt een starting five om u tegen te zeggen. Hun bank versterkten de Bulls met dé publiekslieveling van de Lakers, Alex Caruso.

Volledig scherm Nikola Vucevic (centraal). © AP

Misschien vooral een aderlating voor de fans in LA. Al lijken zij niet te klagen te hebben: een zekere Russell Westbrook neemt het plaatsje van Caruso in. De voormalige MVP zal, samen met LeBron James en Anthony Davis, de titel proberen terug te winnen voor zijn geboortestad. De Lakers ruilden alles tot enkel LeBron, AD en Talen Horton-Tucker overbleven. En haalden in de plaats heel wat nieuwe, maar niet zo jonge, spelers. Acht van hun nieuwkomers zijn boven de 30 jaar. Het zal LeBron worst wezen. Voor hem is de kaap van 30 al een eeuwigheid geleden. Ook Westbrook wordt er 33 volgende maand. Maar dus opnieuw een ‘big three’ voor LeBron na het trio met Kyrie Irving en Kevin Love in Cleveland en Dwyane Wade en Chris Bosh in Miami.

Dat laatste team springt op dezelfde kar met hun eigen trio: Jimmy Butler — Bam Adebayo — Kyle Lowry. De Heat plukten Lowry vorige maand na negen seizoenen en zes All-Star selecties bij de Toronto Raptors weg. Of dat zal volstaan voor een titel, blijft tasten in het duister.

Maar één ding staat vast: ook in het diamanten NBA-seizoen zal spektakel gegarandeerd zijn.

Volledig scherm LeBron James. © AP