De zaal gaat uit z’n dak: Bronny James (18), zoon van, pakt uit met fenomenale dunk

Net vandaag gaf vader LeBron James (38) een interview bij ESPN. Daar herhaalt ‘LBJ’, ster bij de LA Lakers, zijn droom: ooit zal hij samen met Bronny op het parket staan. Hij heeft nog twee jaar contract bij de Lakers. “Ik moet en zal samen op het veld staan met mijn jongen”, aldus LeBron. “Ofwel in hetzelfde tenue, ofwel als tegenstanders. Elkaar als rivalen op de huid zitten in een match wordt lastig. Hij is een point guard, ik speel de laatste tijd als center of waar het team me nodig heeft. Alleszins is zijn ambitie om in de NBA te spelen. Hij moet er werk van maken. Ik ben er al, en wacht op hem.”