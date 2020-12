De ultieme droom van LeBron James: eerst samen spelen met zoon Bronny, dan pas stoppen

NBANa vier kampioenschappen in de NBA, waarvan de laatste titel werd behaald in oktober, is de honger bij LeBron James (35) nog altijd niet gestild. Ook in het komende seizoen, dat volgende week begint, geldt zijn club Los Angeles Lakers als topfavoriet. Toch kijkt de sterbasketballer al ver vooruit. Voor hij zijn gympen opbergt, wil hij in de NBA samenspelen met zijn oudste zoon Bronny (16), nu nog middelbare scholier.