De Suns blazen de Milwaukee Bucks van het parket in hun allereerste Finals-wedstrijd sinds 1993

NBAHet klikt in Phoenix. In hun allereerste Finals-wedstrijd sinds 1993 bliezen ze de Suns de Milwaukee Bucks van het parket: 118-105. De toon is gezet. En ze zijn niet van zin nu te stoppen.

De Suns kwamen werkelijk van overal. Als mieren — ze speelden niet toevallig in het zwart — bestormden ze hun prooi. Een hertenbok in dit geval. En dat is terug te zien in de statistieken: maar liefst zes Suns-spelers scoorden minstens 10 punten. De absolute uitschieters waren de gebruikelijke drie: Devin Booker, Deandre Ayton en uiteraard… Chris Paul. 27, 22 en 32. Straf. Zeker als je weet dat ‘CP3’ er in het eerste kwart nul scoorde. Een fantastisch derde kwart maakte dat meer dan goed. Zowel voor Paul als voor zijn ploeg. Het was Khris Middleton van de Bucks tegen iedereen van de Suns in het derde. Middleton scoorde er 10 maar Chris Paul legde er 16 in het mandje en de Suns sloegen een diepe kloof van evenveel punten.

Daar zaten de driepunters van Cam Johnson en Mikal Bridges ook voor iets tussen. Beiden schoten aan 50% van achter de ‘arch’. Dát is de kracht van Phoenix. Iedereen kan op elk moment en op elke manier scoren. Met driepunters, in de ‘pick and roll’, van ‘midrange’, onder de korf en — misschien nog het belangrijkste — op vrijworpen. Perfect waren die vannacht: 25/26, 96%. Ook center Deandre Ayton deed daarbij zijn duit in het zakje: 6 op 6 vanachter de vrijworplijn. Al de hele play-offs speelt de man van 211 cm foutloos. Wát is hij goed: 22 punten, 19 rebounds en 80% van zijn schoten vielen binnen. Net geen 20-20. Maar wel in goed gezelschap. Samen met Kareem Abdul-Jabbar is hij de enige die in zijn finaledebuut minstens 20 punten scoorde, 15 rebounds pakte en 70% schoot. En dat op 22-jarige leeftijd, ook al ziet hij er minstens 10 jaar ouder uit.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Het klikt in Phoenix. Dat zag je vorig jaar al toen ze op een haar na de play-offs misten. Ze wonnen alle acht hun wedstrijden in de Disneybubbel maar kwamen één overwinning te kort. Geen play-offs. Een jaar later ziet het er helemaal anders uit in Phoenix. En daar zit de aantrekking van Chris Paul voor een heel groot stuk tussen. Coach Monty Williams heeft zijn pionnetjes goed staan.

Geen man overboord

Bucks-coach Mike Budenholzer minder. Het is te zeggen… Milwaukee speelde niet eens zo een heel slechte wedstrijd. Hun scoringspercentage lag ongeveer gelijk met dat van Phoenix, ze grepen meer rebounds en scoorden meer driepunters. Het verschil lag in de balverliezen — 13 tegenover 9 voor de Suns — en hun vrijworppercentage — 56% tegenover 96% voor de Suns. Bovendien konden ze bij Milwaukee de ‘pick and roll’ van Phoenix niet afstoppen. Elke keer kwam Bucks-center Brook Lopez op Chris Paul of Devin Booker te staan, maar die slome gigant was geen partij voor beide Suns-guards. Keer op keer een score. Wat heb je nu als Bucks zijnde aan uitstekende verdedigers zoals Jrue Holiday of PJ Tucker als je ze toch niet op de juiste man kunt zetten?

Aan Khris Middleton zal het verlies overigens niet gelegen hebben, hij maakte er 29 en hielde zijn ploeg enigszins overeind in het derde kwart. Maar zelfs Giannis Antetokounmpo, die onverwachts 35 minuten meespeelde na zijn knieblessure, had geen antwoord op de stormloop van de Suns.

Er is nog geen man overboord voor Milwaukee. Het is slechts de eerste wedstrijd. Donderdagnacht krijgen ze een tweede kans.

Volledig scherm Devin Booker en Chris Paul (Phoenix Suns) knuffelen na de overwinning. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP