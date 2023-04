De play-offs in de NBA komen eraan: hoe werkt de strijd om de titel en welke teams kunnen elkaar treffen?

De reguliere competitie in de NBA zit erop, komende zaterdag gaan de play-offs van start. Maar nog niet alle zestien tickets zijn uitgedeeld. De top zes van de Eastern en de Western Conference is zeker van deelname, daarnaast kunnen de nummers zeven tot en met tien nog de play-offs bereiken. Die ploegen spelen de komende dagen het play-in-toernooi, dat sinds 2020 bestaat. De andere tien teams (nummers elf tot en met vijftien) komen dit seizoen niet meer in actie.

Top 10 Oosten en Westen na reguliere seizoen: 1. Milwaukee (O) en Denver (W)

2. Boston (O) en Memphis (W)

3. Philadelphia (O) en Sacramento (W)

4. Cleveland (O) en Phoenix (W)

5. New York (O) en LA Clippers (W)

6. Brooklyn (W) en Golden State (W)

7. Miami (O) en LA Lakers (W)

8. Atlanta (O) en Minnesota (W)

9. Toronto (O) en New Orleans (W)

10. Chicago (O) en Oklahoma City (W)

Volledig scherm Sterspeler Luka Doncic eindigde als elfde met Dallas en zal dus niet te zien zijn in de play-offs. © Getty Images via AFP

Hoe werkt dat play-in-toernooi? De teams die als zevende en achtste eindigden (Miami, La Lakers, Atlanta en Minnesota) hebben genoeg aan één zege om de play-offs te bereiken. De nummers negen en tien moeten tweemaal op rij winnen. Pittige opdracht voor Toronto Raptors, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans en Oklahoma City Thunder.

Speelschema play-in Oosten: • Match 1: Miami - Atlanta -> winnaar stoot als 7de reekshoofd door naar play-offs

• Match 2: Toronto - Chicago -> winnaar stoot door naar match 3, verliezer uitgeschakeld

• Match 3: verliezer match 1 tegen winnaar match 2 -> winnaar stoot als 8ste reekshoofd door naar play-offs Westen: • Match 1: La Lakers - Minnesota -> winnaar stoot als 7de reekshoofd door naar play-offs

• Match 2: New Orleans - Oklahoma City -> winnaar stoot door naar match 3, verliezer uitgeschakeld

• Match 3: verliezer match 1 tegen winnaar match 2 -> winnaar stoot als 8ste reekshoofd door naar play-offs

Volledig scherm Kan LeBron James zich met de LA Lakers plaatsen voor de play-offs? © AP

Na het play-in-toernooi is het tijd voor de play-offs, bestaande uit zestien teams. Acht in het Oosten en evenveel in het Westen. Het achtste reekshoofd komt in de eerste ronde tegen de nummer één uit, verder treffen de nummers zeven en twee, zes en drie, en vier en vijf elkaar. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, stoot door naar de volgende ronde. Een ronde kan dus beslist worden in vier, vijf, zes of zeven wedstrijden (4-0,4-1,4-2 of 4-3).

In de tweede ronde speelt de winnaar van het duel tussen het eerste en achtste reekshoofd tegen de winnaar van de confrontatie tussen de nummers vier en vijf. In de andere tabelhelft zitten de overige ploegen. Zo kunnen de eerste twee reekshoofden elkaar pas treffen in de Conference Finals.

De Eastern en Western Conference hebben elk apart een kampioen. Die twee teams staan uiteindelijk tegenover elkaar in de grote NBA-finale. Die is ten laatste op 18 juni afgelopen. Benieuwd wie de opvolger wordt van de Golden State Warriors.

Speelschema play-offs: Oosten: • Milwaukee (1) - Miami/Atlanta/Toronto/Chicago (8)

• Cleveland (4) - New York (5) • Philadelphia (3) - Brooklyn (6)

• Boston (2) - Miami/Atlanta (7) Westen: • Denver (1) - La Lakers/Minestota/New Orleans/Oklahoma City (8)

• Phoenix (4) - LA Clippers (5) • Sacramento (3) - Golden State (6)

• Memphis (2) - La Lakers/Minestota (7) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.