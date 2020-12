De NBA is terug! En Durant! En Curry! Dat en nog heel wat andere zaken die u moet weten voor het nieuwe seizoen van start gaat

NBAAmper 71 dagen nadat LA Lakers zich voor het eerst in tien jaar tot kampioen kroonde, gaat het nieuwe NBA-seizoen al van start. Het wordt net zoals vorig jaar geen normaal seizoen, met lege stadions, coronaregels en een overvolle kalender. Volgen de Lakers zichzelf op? Kroont Giannis Antetokounmpo zich nog eens tot MVP? En welke rookies moet u in het oog houden? Met deze gids bent u helemaal mee.

1. Seizoen vol coronaregels

Corona houdt ook het nieuwe seizoen van de NBA nog volop in zijn greep. Na het kortste ‘off season’ ooit - de nieuwe jaargang start amper 71 dagen na de finale van de vorige - zijn Brooklyn Nets en Golden State Warriors in de nacht van dinsdag op woensdag om 1 uur (19 uur in de VS, red.) als eerste aan zet. De ploegen spelen weer in hun vertrouwde thuisbasis, niet meer in een gigantische bubbel in Disney World (Orlando). Dat maakt het risico op coronabesmettingen natuurlijk veel groter.

Om dat gevaar zoveel mogelijk te beperken, hebben alle teams een boek van 134 pagina’s met regels gekregen. Zo geldt voor iedereen een verbod op cafébezoek en het mijden van publieke bijeenkomsten met meer dan vijftien personen. De teams die op reis gaan voor uitduels mogen niet meer dan zeventien spelers meenemen en uiteraard zullen ook de meeste hallen leeg blijven. Het Canadese Toronto Raptors speelt z'n thuiswedstrijden zelfs in Tampa Bay (Florida) om problemen met grensbeperkingen te vermijden. Nog lang geen ‘normale’ NBA-competitie, dus.

2. Minder matchen

De kalender van het seizoen 2020-2021 wordt niet alleen door corona in de war gestuurd, maar ook door de Olympische Spelen. Om alle matchen voor de start van de Spelen - op 23 juli - afgehaspeld te krijgen, omvat de NBA dit jaar slechts 72 in plaats van 82 wedstrijden. Het reguliere seizoen gaat door van 22 december tot en met 16 mei, de play-offs worden gespeeld tussen 22 mei en... 22 juli. Van timemanagement gesproken.

Volledig scherm LeBron James is met LA Lakers favoriet om zichzelf op te volgen als NBA-kampioen. © AFP

3. Lucratieve ‘Christmas Games’

Het is al jaren een (winstgevende) traditie in de Verenigde Staten: met Kerstmis wordt er gebasket. En of dat aanslaat, heel wat Amerikanen zetten zich op 25 december maar wat graag voor de televisie. De NBA stelde dan ook alles in het werk om het nieuwe seizoen voor Kerstmis te laten beginnen, anders zou het zo’n 500 miljoen dollar (!) aan tv-inkomsten mislopen. Lucratieve missie geslaagd: op kerstdag staan vijf matchen gepland.

4. Terugkeer van Kevin Durant

Hij was dé toptransfer voor de start van het seizoen 2019-2020, maar kwam geen minuut in actie. Kevin Durant moest een kruis maken door zijn eerste jaar bij Brooklyn Nets door een gescheurde achillespees. Die liep hij op in de NBA Finals van het seizoen ervoor. Durant werd in 2017 en 2018 kampioen met Golden State Warriors en werd twee keer verkozen tot ‘Most Valuable Player’ in de finale. Als de Nets straks op een topfitte Durant kunnen rekenen, hebben ze er een cruciale schakel bij in de titelstrijd. Hij moet een tandem vormen met Kyrie Irving - die andere superster van de ploeg die in 2016 NBA-kampioen werd met LeBron James en Cleveland Cavaliers. De debuutmatch van Durant voor Brooklyn Nets? De opener tegen... Golden State Warriors.

Volledig scherm Kevin Durant in actie tijdens het pre-season. © AP

5. Met Stephen Curry is al één van de ‘splash brothers’ terug

Wie Durant aan de overzijde zal tegenkomen? Ex-ploegmaat Stephen Curry, eveneens meer dan een jaar out geweest. In totaal miste Curry 58 matchen vorig seizoen door een handbreuk. Zonder z'n sterspeler werd het een desastreus seizoen voor Golden State Warriors, dat na titels in 2015, 2017 en 2018 en finaleplaatsen in 2016 en 2019 vorig seizoen niet eens de bubbel van 22 teams in Disney World haalde. De Warriors wonnen in het reguliere seizoen maar 15 matchen, een historisch dieptepunt. Een fitte Curry moet de motor weer doen draaien. Collega-splash brother Klay Thompson, die andere sterspeler, mist na vorig seizoen ook deze jaargang. Dit keer met een afgescheurde achillespees.

6. Vertrekt Harden nog?

Het is de hamvraag bij de start van het NBA-seizoen: blijft James Harden bij Houston Rockets of versiert hij alsnog een ophefmakende transfer? Harden is de Rockets al sinds 2012 trouw, maar zou nu de deur in Houston achter zich toe willen trekken. Philadelphia, Brooklyn, Toronto, Boston worden genoemd, maar niets is concreet. Harden zag Westbrook vertrekken bij de Rockets, maar kreeg er wel een herstelde John Wall voor in de plaats. Hij speelde geen wedstrijd sinds december 2018, maar is een zekere all-star als hij topfit is.

Harden is al jaren een smaakmaker in de NBA. Sinds 2013 werd hij elk seizoen opgenomen in de lijst van NBA-All Stars en in 2018 werd Harden verkozen tot beste speler van de NBA. Eén ding staat dus vast: wie erin slaagt Harden binnen te halen, is titelkandidaat.

Volledig scherm Vertrekt James Harden bij Houston Rockets of niet? © AP

7. Wie doet de Lakers wat?

Volgende week - op 30 december - wordt LeBron James 36. Het hield hem niet tegen om begin deze maand nog een lucratieve deal te tekenen met de Lakers. Hij voegde twee jaar toe aan zijn contract, tot 2023. Hij begint aan z'n 18de seizoen in de NBA en de Lakers hebben er alles aan gedaan om hem opnieuw te laten meedingen naar een vijfde NBA-ring. Met Dennis Schröder, Marc Gasol, Wesley Matthews en Montrezl Harrell is er nóg heel wat kwaliteit bij gekomen in de ploeg. De weg ligt open voor James en z'n maatje Anthony Davis voor een ‘back-to-back-title’. De vijfde voor James zou het zijn. Als dat lukt, evenaart hij onder meer legendarische Lakers-spelers Kobe Bryant en Magic Johnson.

8. Ster met duurste NBA-contract ooit en andere kapers

Natuurlijk zijn er ook kapers op de kust voor James en de Lakers. Op de eerste speeldag volgt al de stadsderby tegen de Clippers. Het is niet alleen een derby, maar ook een eerste krachtmeting voor de titel. Het is alsof Club Brugge en Racing Genk in het voetbal op speeldag 1 tegenover elkaar zouden staan. Daarnaast wil Milwaukee Bucks maar wat graag meedingen naar een eerste titel sinds 1971. Het rekent daarvoor meer dan ooit op Griekse ster Giannis Antetokounmpo, die onlangs het grootste NBA-contract ooit tekende. Maar ook Dallas Mavericks - met Luka Doncic -, Denver Nuggets in het westen en Brooklyn Nets, Boston Celtics en Miami Heat zullen ongetwijfeld een woordje meepraten.

Giannis kan ook z'n derde MVP-titel op rij behalen, maar dat zal hij niet cadeau krijgen. Met Doncic bij de Mavericks, het duo James-Davis bij de Lakers, Curry en Durant terug op (top?)-niveau, James Harden en nog heel wat anderen zal hij ook daar heel wat concurrentie krijgen. En krijgen Kawhi Leonard en Paul George de motor van de Clippers aan de praat onder hun nieuwe coach Tyronn Lue?

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo. © USA TODAY Sports

9. Debuut van 'rookie’ die liever American football speelt

Het is altijd iets om naar uitkijken bij de start van het seizoen: het debuut van de ‘rookies’. Rookies zijn spelers die door de NBA-teams volgens een draftsysteem gekozen worden in - onder meer - de universiteitsteams. Uitkijken wordt het vooral naar Anthony Edwards, als eerste gekozen door Minnesota Timberwolves. Edwards geldt volgens de scouts als een supertalent en mag zich nu tonen op het grote toneel. Nochtans begon Edwards in zijn kinderjaren niet met basketbal. Hij was een van Amerika’s beste running backs bij de jeugd in het American football. Toch switchte Edwards naar basketbal, maar dat ziet hij naar eigen zeggen als “een job”. American football zal “altijd zijn grote liefde blijven”.

Center James Wiseman werd als tweede gekozen en mag zich meteen gaan bewijzen bij Golden State Warriors. De derde pick zal misschien nog het meest opvallen. LaMelo Ball is de jongere broer van New Orleans-guard Lonzo Ball en komt uit de Australische competitie. LaMelo beschikt over een enorm spelinzicht en geeft assists waar anderen niet eens aan denken, maar of het altijd allemaal zo efficiënt is, zal moeten blijken.

10. Nieuw play-in tournament

Als laatste een nieuwigheid voor komend seizoen. Waar tot vorig jaar de eerste acht van elke ‘Conference’ zich automatisch plaatsten voor de play-offs, is dat nu niet meer het geval. De eerste zes blijven zeker van hun stekje, maar het nummer 7 tot en met 10 nemen het nog eens tegen elkaar op voor de laatste twee tickets. In beide ‘Conferences’ speelt de zevende tegen de tiende van het klassement en de achtste tegen de negende. De twee winnaars vervoegen de andere zes geplaatste teams van de ‘Conference’ in de play-offs.

Volledig scherm Anthony Edwards. © USA TODAY Sports