De laatste die beter deed was Kobe Bryant: Mitchell loodst Cavaliers met liefst 71 punten voorbij Bulls

Slechts zeven spelers lieten ooit meer dan 71 punten noteren in één NBA-wedstrijd. De laatste was de betreurde Kobe Bryant. In 2006 scoorde hij 81 punten voor de LA Lakers tegen Toronto Raptors. Het record staat sinds 1962 met honderd punten op naam van de legendarische Wilt Chamberlain.

Mitchell kon wel gebruik maken van de verlengingen die nodig waren in het duel tegen de Bulls. In de overtime was hij goed voor dertien punten en trok hij de zege voor de Cavs eigenhandig over de streep. Bij de Bulls was DeMar DeRozan topschutter met 44 punten.