De LA Lakers gaan opnieuw onderuit en evenaren slechtste seizoensstart ooit

We moeten teruggaan naar het seizoen 2015-2016, het laatste van icoon Kobe Bryant, om een even slechte start van de Lakers te zien. Voor sterspeler LeBron James is het geleden van zijn debuutjaar in de NBA, in 2003 bij Cleveland. In 1957 deden de Lakers nog slechter met zeven nederlagen op een rij, maar toen was het team nog niet gevestigd in Los Angeles, maar in Minneapolis. De verhuis naar LA kwam er in 1960.