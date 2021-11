De jacht op alle driepuntrecords: Stephen Curry zet in historisch seizoen de NBA opnieuw in vuur en vlam

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vannacht was het weer van dat. ‘Chef Curry’ had er nog eens zin in. Hij slachtte de Brooklyn Nets in eigen huis volledig af. Noch Kevin Durant, noch James Harden had een antwoord op de man uit Charlotte. 37 punten, maar vooral 9 driepunters. De derde keer al dit seizoen in amper 14 wedstrijden. Ter vergelijking: James Harden en Damian Lillard scoorden in hun hele carrière elk negen keer minstens negen driepunters in één wedstrijd. Een gedeelde tweede plaats na Curry. Hoe vaak ‘Steph’ dat dan heeft gedaan? 37 keer na vannacht. 37! On-waar-schijn-lijk.

Volledig scherm © AP

Dat is bijlange niet het enige record dat de driepuntkoning in handen heeft. Dit weekend verbrak hij tegen de Chicago Bulls het record van Ray Allen voor meeste driepunters aller tijden, inclusief de play-offs. Hij had daar maar liefst 585 wedstrijden minder voor nodig. Dat zijn zo’n zeven volledige seizoenen minder. Nogmaals: On-waar-schijn-lijk. Het record dat Curry daar zal neerzetten, wordt zonder twijfel ongenaakbaar.

Meeste driepunters aller tijden

Stephen Curry: 3.378 driepunters - 888 wedstrijden

Ray Allen: 3.358 driepunters - 1.471 wedstrijden

Reggie Miller: 2.880 driepunters - 1.533 wedstrijden

James Harden: 2.830 driepunters - 1.029 wedstrijden

Kyle Korver: 2.704 driepunters - 1.377 wedstrijden

Volledig scherm © AP

Nog één record

Even ongenaakbaar als al de rest van zijn driepuntrecords: meest gemaakte driepunters per wedstrijd met 3,7, meeste driepunters in één seizoen met 402, meeste driepunters in de play-offs met 470, meeste driepunters in de Finals met 121… U merkt het: hij is met voorsprong de beste schutter ooit.

Toch mist Curry nog één record op zijn résumé. Eentje dat — niet onlogisch — Ray Allen alweer in handen heeft: het meeste aantal driepunters aller tijden in het reguliere seizoen. De play-offs dus niet meegerekend. De teller van Allen is in 2014 stilgevallen op 2.973 driepunters. Die van Curry tikte na vannacht naar 2.908. Nog 65 dus en een kwestie van tijd voor hij ook dat record op zijn palmares mag schrijven.

Wardell Stephen Curry II. On-waar-schijn-lijk.

Volledig scherm © AP