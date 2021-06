De games 7 van de underdogs: Milwaukee Bucks en Atlanta Hawks verrassen Philadelphia 76ers en Brooklyn Nets

NBAWie had dat kunnen denken? Philadelphia 76ers en Brooklyn Nets, de gedoodverfde favorieten, mogen hun koffers pakken na twee bloedstollende game 7’s. Het zijn de underdogs, Milwaukee Bucks en Atlanta Hawks, die doorstoten naar de Eastern Conference Finals. Geen Embiid tegen Durant in de Conference Finals, wel Giannis tegen Young.

Maar wat scheelde het? Een dikke teen van Kevin Durant. Nog zes seconden op de klok. 109-107 in het voordeel van de Bucks. Durant krijgt de bal op de driepuntlijn terwijl PJ Tucker, die hem al een hele serie lang zo goed als menselijk mogelijk verdedigt, hem op de huid zit. KD schudt die bulldog van zich af, staat met zijn rug naar de korf, draait zich om en… bang. Een ongelooflijk shot om er 109-109 van te maken. Maar zijn dikke teen stond net op de driepuntlijn.

Slechts twee punten voor de Nets en dus verlengingen. Had KD schoenmaat 50 in plaats van 52, dan had het er helemaal anders uitgezien. In ‘overtime’ was het vet van de soep bij de Nets. Ze misten maar liefst 9 van hun 10 schoten. En het was Joe Harris, voormalig driepuntkampioen, die nog de beste kansen kreeg: twee volledig vrijstaande driepunters die hij normaal met de ogen dicht binnenknalt, raakten beide de ring. Harris schiet al een hele serie verschrikkelijk tegen Milwaukee. Amper 28,5%, en dat terwijl zijn seizoensgemiddelde zo’n 20% hoger ligt.

Volledig scherm © EPA

Ook KD — die weer de hele wedstrijd, 53 minuten, speelde — kwam niet meer aan scoren toe in overtime. Zijn teller stopte op 48 punten toen hij zijn shot om er een tweede verlenging aan te breien airballde. En zo was het Giannis Antetokounmpo, zelf 40 punten, die aan het langste eind trok. Giannis ontplofte nadat de Bucks 2-0 achter kwamen te staan tegen Brooklyn. Vanaf game 3 maakte hij gemiddeld 34,2 punten en greep hij 13,2 rebounds. Ook in game 7 was Giannis dé man. Zeker omdat Jrue Holiday en Khris Middleton het enigszins lieten afweten: 5 op 23 voor Holiday, maar wel een aantal zeer belangrijke shots op het einde, en 9 op 26 voor Middleton.

Zo gaan de Bucks naar hun negende Eastern Conference Finals, waarin ze het opnemen tegen die andere underdog uit het Oosten: de Atlanta Hawks.

Volledig scherm Ontgoocheling bij de Brooklyn Nets. © EPA

De held van de Hawks

Geen enkele All-Star, niemand in de All-NBA teams, niemand in de All-Defensive teams, maar wel finalist in het Oosten. Het enige waar het écht om draait. De Atlanta Hawks doen het. Al lijkt het op het eerste gezicht vooral door het falen van de Philadelphia 76ers dat ze überhaupt zover geraakt zijn: in game 4 gaven de Sixers een voorsprong van maar liefst 18 punten uit handen, in game 5 deden ze daar nog een schepje bovenop en gaven ze er eentje van 26 punten weg. Wat is dat toch met coach Doc Rivers en een voorsprong weggeven? Vorig seizoen, als coach bij de LA Clippers, was het in de Disneybubbel hetzelfde verhaal. De Denver Nuggets kwamen toen terug van een 3-1-achterstand. Onvergeeflijk.

Het was center Joel Embiid die game 7 wel naar zich toe probeerde te trekken, maar de vice-MVP heeft zichtbaar last van zijn gescheurde meniscus. Hij trekkebeende naar 31 punten. Zijn maatje Ben Simmons, de All-Star point guard van Philly, liet het weer afweten: 5 punten, 13 assists en 8 rebounds. Iets beter dan zijn gebruikelijke ‘triple single’ in plaats van ‘triple double’, maar absoluut niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet omdat hij met nog drie minuten te spelen een volledig vrije lay-up afsloeg en de bal passte.

Volledig scherm Nikola Jokic (midden, Nuggets) legt aan. © AFP

Het lijkt wel alsof Simmons niet wíl scoren: slechts drie keer boven de tien punten in zeven matchen tegen Atlanta en dan zwijgen we nog over die zielige vrijworp-percentages. En ja, hij is een goede verdediger, maar kon toch ook de dagger three van Trae Young, die de Hawks een voorsprong van zes punten gaf met nog zo’n tweeënhalve minuut te spelen, niet afstoppen. Dat Simmons wel een All-Star is en Young niet, is bijna onbegrijpelijk.

Al speelde die laatste ook niet zijn beste wedstrijd zondagnacht. ‘Slechts’ 21 punten, 5 op 23 van het veld en 2 op 11 van achter de driepuntlijn. Onvergelijkbaar met de rest van zijn wedstrijden tegen Philly: vóór vannacht scoorde hij er gemiddeld 30,3 en deelde hij 11 assists uit. Dat Ice Trae er meer dan 25 binnenlegt, kunnen we stilaan wel verwachten, maar dat Kevin Huerter dat doet, blijft zeldzaam. Een play-off career high van de derdejaars trok de wedstrijd over de streep. 27 punten voor de rossekop die zich zo tot held van de Hawks ontpopte.

Atlanta mag nu, in zijn tweede Eastern Conference Finals, tegen Giannis’ Bucks bewijzen dat de overwinning tegen de Sixers geen toevalstreffer was.

Volledig scherm == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == © AFP