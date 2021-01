Dallas verliest van Chicago ondanks triple-double van Doncic, die na drie seizoenen NBA al voorbij Jordan gaat

Het 21-jarige Sloveense toptalent scoorde 36 punten, plukte zestien rebounds en deelde vijftien assists uit. Het was voor Doncic de 29ste triple-double. Daarmee passeerde hij legende Michael Jordan en belandt hij op de vijftiende plaats aller tijden.

Bij de bezoekers was de Fin Lauri Markkanen met 29 punten (plus tien rebounds) de meest productieve speler. Voor Dallas was het de zesde nederlaag in twaalf matchen. De Mavericks staan voorlopig zevende in de Western Conference.

Chicago won voor de vijfde keer in dertien wedstrijden en zijn elfde in de Eastern Conference. Helemaal bovenaan de stand is Boston zijn eerste plaats kwijt na een 75-105 nederlaag tegen de New York Knicks. Milwaukee, dat zelf niet in actie kwam, prijkt nu bovenin.

Nog zondag werd het duel tussen Oklahoma City en Philadelphia in laatste instantie uitgesteld. De 76ers beschikten immers niet over het vereiste minimumaantal van acht fitte spelers. Volgens Amerikaanse media mochten verschillende spelers niet aantreden omdat ze als risicocontact worden beschouwd na coronabesmettingen in hun omgeving. Intussen zijn al vijftien matchen in de NBA uitgesteld door het coronavirus.

