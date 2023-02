Dallas van superster Doncic haalt controversiële Irving binnen voor de neus van de Lakers, gefrustreerde LeBron: “Misschien ligt het aan mij”

NBADe overgang van NBA-ster Kyrie Irving van Brooklyn Nets naar Dallas Mavericks is helemaal rond. De ‘Mavs’ troeven met hun trade onder meer LA Lakers af, tot frustratie van LeBron James. Irving is voor elk team een versterking op het veld, maar ernaast was hij in Brooklyn zeker niet onomstreden. Zo weigerde hij onder meer om zich te laten vaccineren tegen corona en op sociale media verwees hij naar een documentaire die door velen wordt beschouwd als antisemitisch.

Met een “Welkom in Dallas” begroette Dallas Mavericks, de ploeg van superster Luka Doncic, op sociale media Irving en zijn teamgenoot Markieff Morris. Spencer Dinwiddie en Dorian Finney-Smith gingen de omgekeerde weg en werden op vergelijkbare wijze onthaald in Brooklyn.

Ook LA Lakers, Phoenix Suns en Los Angeles Clippers werden in verband gebracht met Irving sinds bekend werd dat de guard wilde vertrekken uit New York. Dat zou gebeurd zijn nadat onderhandelingen over een langer verblijf bij de Nets waren vastgelopen.

Irving had de titelkansen van de Lakers een boost kunnen geven, maar de Nets zagen hem liever niet naar Los Angeles vertrekken. “Misschien ligt het aan mij”, tweette Lakers-ster LeBron James cryptisch. De superster van 38 besefte dat z’n ploeg Irving goed had kunnen gebruiken. Irving werd in 2016 aan de zijde van LeBron James kampioen met Cleveland Cavaliers.

De Lakers zouden volgens The Athletic Russell Westbrook en twee eersterondekeuzes voor de drafts van 2027 en 2029 hebben geboden, maar de Nets zouden de lat een pak hoger hebben gelegd. Ze wilden er naar verluidt nog enkele talentvolle jongeren van de Lakers, zoals Austin Reaves en Max Christie, bij betrekken. Maar zover kwam het dus niet.

Irving kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor de Nets, waar hij een belangrijke speler was. Maar hij is dus ook een omstreden figuur in de NBA. Tijdens de coronacrisis toonde hij zich een hardnekkige tegenstander van vaccinatie, waardoor hij enkele maanden niet kon spelen. En afgelopen najaar verwees hij op sociale media naar een documentaire, die algemeen beschouwd wordt als antisemitisch. Dat leverde hem een schorsing van acht wedstrijden op.

Irving was desondanks een belangrijke speler voor de Nets, met dit seizoen een gemiddelde van 27,1 punten per wedstrijd. Na het half jaartje bij Dallas is hij komende zomer een vrije speler.

Mavericks-coach: “Ik kijk vooral naar alle positieve dingen die hij gedaan heeft” “Overal waar Kyrie gespeeld heeft, heeft hij gewonnen”, aldus Mavericks-coach Jason Kidd over zijn aanwinst. “Wij hadden het gevoel dat we zijn talent, waarmee hij onze ploeg beter zal maken, nodig hadden. Met hem erbij, geloven we dat we de titel kunnen pakken. Het is makkelijk om naar al het negatieve rond Kyrie te kijken. Maar ik wil vooral kijken naar alle positieve dingen die hij gedaan heeft, op en naast het veld.” Woensdag kan Irving mogelijk al spelen tegen LA Clippers. Mavericks-ster Luka Doncic ontbreekt dan weer zeker door een hielblessure.

