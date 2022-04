Dallas Mavericks vernedert Portland Trail Blazers, zege met 50 punten verschil - Milwaukee Bucks doet wat het moet doen

Doncic nam 39 punten voor zijn rekening en was ook goed voor 11 rebounds. De Sloveen had slechts een halfuur nodig voor zijn productie. Dallas Mavericks is al zeker van deelname aan de play-offs. Het is de vraag of de Mavericks daarin als derde of vierde geplaatst zullen zijn. Ze hebben een net iets minder winstsaldo dan Golden State Warriors (51-30 om 51-29). De Mavericks nemen het komend weekend in de laatste wedstrijd van het seizoen op tegen San Antonio Spurs. Ze kunnen dan niet beschikken over sterspeler Doncic, die zijn zestiende technische fout van het seizoen beging.