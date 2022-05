Dallas en Philadelphia vechten terug in play-offs NBA

NBA Baaldag voor Phoenix in NBA: verrassend onderuit en sterkhou­der Devin Booker gebles­seerd naar de kant

Phoenix heeft in de eerste ronde van de play-offs in de NBA een verrassende thuisnederlaag geleden tegen New Orleans. De Suns, de beste ploeg uit de reguliere competitie en nummer 1 in de Western Conference, gingen met 114-125 onderuit en zagen bovendien sterkhouder Devin Booker in het derde kwart uitvallen met een dijblessure.

20 april