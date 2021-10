Curry wervelt voor Warriors, kampioen Milwaukee krijgt oplawaai van Miami

NBA Wizards boeken eerste zege, Jazz op weg naar halve finales

1 juni Washington Wizards heeft zijn eerste zege geboekt tegen Philadelphia 76'ers in de play-offs van de NBA. In de Capital One Arena in de Amerikaanse hoofdstad werd het 122-114. Pointguard Russell Westbrook sloot af met 19 punten, 21 rebounds en 14 assists. Bradley Beal werd topschutter met 27 punten. Bij de Sixers viel sterspeler Joel Embiid in het eerste kwart uit met een knieblessure.