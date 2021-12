Corona heerst in NBA: leiders Brooklyn Nets en Golden State Warriors gaan verrassend onderuit, ook Bucks zonder Giannis verliezen

NBAGiannis, Curry, Harden, Durant, Siakam, Irving... Het is maar een greep uit het lijstje toppers dat vannacht niet in actie kwam in de NBA. Het virus hakt er stevig in bij heel wat teams, en dat is te merken aan de uitslagen. De twee koplopers - Brooklyn in het oosten en Golden State in het westen - leden verrassende nederlagen, net als de Bucks.

Fred VanVleet (27 punten en 12 assists) was de uitblinker in Canada bij de Raptors. Golden State speelde zonder sterspelers Stephen Curry en Draymond Green die de verplaatsing niet maakten. Warriors-coach Steve Kerr koos ervoor het duo naar huis te sturen na de zege van vrijdag in Boston.

De Raptors, die hun vorige duel tegen Chicago zagen uitgesteld worden, kwamen vele frisser aan de partij. Nochtans ontbraken ook bij hen sterspelers Pascal Siakam en Dalano Banton.

De Brooklyn Nets misten vanwege coronaperikelen maar liefst tien spelers tegen Orlando Magic. Magic profiteerde in New York dankbaar van de afwezigheid van onder anderen Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Paul Millsap en LaMarcus Aldridge. Zij zijn allen besmet met het coronavirus of hebben nauw contact gehad met iemand die corona heeft. Orlando Magic, dat al 25 wedstrijden verloor, liep in het eerste kwart weg bij Brooklyn en legde daarmee de basis voor de zesde zege van het seizoen. De Nets blijven met 21 overwinningen tegenover nu negen nederlagen wel de ranglijst aanvoeren in het oosten.

Niet alleen de Nets stonden gebukt onder de coronagevallen. De Milwaukee Bucks hadden amper 8 fitte spelers beschikbaar tegen de Cavs. Giannis Antetokounmpo hoorde daar niet bij, en dat merkte je aan alles. De Bucks verloren met zware 119-90-cijfers van Cleveland.

In Boston versloegen de Celtics de New York Knicks met 114-104 dankzij een uitstekende Josh Richardson (27 ptn). Kemba Walker, de voorbije twee seizoenen aan de slag in Boston, was bij de Knicks goed voor 29 punten. De Detroit Pistons leden dan weer hun veertiende nederlaag op rij. Houston kwam met 107-116 winnen. De Rockets konden rekenen op een sterke Christian Wood (21 ptn).

Davis vier weken out

En als je geen corona hebt, zit het op een andere manier wel tegen. Dat is toch het geval voor de LA Lakers. Sterspeler Anthony Davis moest afgelopen vrijdag vroegtijdig naar de kant met een knieblessure in het duel tegen de Timberwolves. Het zware verdict: 4 weken geen Davis. Een serieuze slok op de borrel voor de Lakers, die pas zesde staan in het westen.

De 28-jarige Davis zit dit seizoen gemiddeld aan 23,3 punten, 9,9 rebounds en 2,9 assists per wedstrijd. Hij kwam in 27 duels in actie.

Volledig scherm © EPA