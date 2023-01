Chicago stopt zegereeks Nets ondanks 44 punten Durant, Antetokounmpo blijft waanzinnige cijfers neerzetten

NBA Lakers blijven ondanks beresterke Davis verliezen, Nets onderuit in Philadelp­hia

Brooklyn heeft een smadelijke 115-106-nederlaag geleden bij Philadelphia in de NBA. De Sixers misten met Joel Embiid, James Harden en Tyrese Maxey nochtans hun drie sterren. Voor Ben Simmons was het een terugkeer in Philadelphia. Hij maakte in februari een veelbesproken overstap naar de Nets.

23 november