Chicago Bulls verliezen van Curry en co, Doncic pakt met triple-double nog eens uit bij Dallas

NBA Grizzlies verrassen Suns in NBA, klasse­flits in slotsecon­den beslist de match

Phoenix Suns heeft tegen Memphis Grizzlies de tweede nederlaag op rij geleden in de NBA. Dat overkwam de ploeg dit seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor het eerst. Nadat zaterdag koploper Golden State Warriors in Phoenix kwam winnen, was de thuisploeg nu niet opgewassen tegen Memphis Grizzlies. De verrassende nederlaag kwam tot stand door een score van Ja Morant in de slotseconden: 113-114.

28 december