Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder op één zege van play-offs in NBA

NBA Het record nadert: LeBron James heeft nog 36 punten nodig om Ab­dul-Jab­bar te onttronen, Lakers gaan wel onderuit

LeBron James staat op 36 punten van het magische puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar (38.387) in de NBA. James kwam zaterdag in New Orleans tot 27 punten (en 9 rebounds). De Lakers verloren wel met 131-126. Dinsdag kan James de topscorer aller tijden in de NBA worden in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City.