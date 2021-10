Chicago Bulls behouden perfect rapport na zege tegen Detroit Pistons

NBA Geen ronkende naam als kampioen: 50 jaar geleden dat een van de vier finalisten nog een titel won

28 juni Uiterlijk dit weekend weten we wie het tegen wie opneemt in de NBA Finals. Alsook wie zich tot beste in zijn conference mag kronen. Dat de Lakers niet opnieuw kampioen worden, is al een tijdje bekend. Wie hen precies opvolgt, niet. Twee van die vier finalisten kunnen hun eerste titel winnen. Voor de andere twee dateren hun laatste titels uit 1958 en 1971.