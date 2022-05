Celtics trekken in ‘Game 7' Eastern Conference-titel naar zich toe en staan voor het eerst sinds 2010 in NBA-finale

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat het toch nog even spannend werd, want op 44 seconden van het einde stond het 98-96. Max Struss van Miami had het thuispubliek plots nog hoop gegeven met een snelle driepunter. Dat allemaal terwijl Boston enkele minuten daarvoor nog een voorsprong van meer dan 10 punten had. Na een kleine minuut bibberen, een bucket en een mislukte play van Butler mocht Boston dan toch vieren.

De Celtics hadden hun zege voornamelijk weer te danken aan het gouden trio Jayson Tatum, Jaylen Brown en Marcus Smart. De eerste scoorde 26 punten, Brown en Smart elk 24. Bij Miami Heat was Jimmy Butler de topschutter met 35 punten. Bam Adebayo was ook goed voor 25 punten, maar dat was dus allemaal niet genoeg om Boston te stoppen.

De Celtics gaan nu met Golden State Warriors - de beste in de Western Conference - strijden om de NBA-titel. Boston werd zeventien keer kampioen, waarmee het samen met Los Angeles Lakers recordhouder is. De laatste titel dateert wel van 2008. Twee jaar later bereikte de ploeg nog een keer de finale, waarin de Lakers met 4-3 wonnen. In de afgelopen vijf jaar stonden de Celtics drie keer in de eindstrijd van de Eastern Conference, maar het lukte ze niet om door te dringen tot de NBA-finale.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP