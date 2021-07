Bucks hebben Giannis niet nodig tegen Hawks en plaatsen zich voor NBA-finale

NBA Knicks zetten straffe reeks voort tegen Raptors, leider Utah Jazz verliest verrassend

25 april New York Knicks heeft vannacht een negende zege op rij geboekt in de NBA. In Madison Square Garden werd er met 120-103 gewonnen van Toronto Raptors. In het Westen verloor leider Utah Jazz dan weer verrassend van Minnesota, en ook de Lakers wisten weer niet te winnen.