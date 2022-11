Brooklyn Nets en Steve Nash uit elkaar, coach die werd geschorst na affaire met clubmedewerkster wellicht opvolger

Brooklyn begon het nieuwe seizoen in de NBA met vijf nederlagen in zeven duels. Nash was de voorbije twee jaar coach van het team uit New York. Als speler was hij belangrijk voor de Phoenix Suns, de Dallas Mavericks en de LA Lakers.

Ime Udoka zou Nash volgens de gespecialiseerde sites opvolgen bij de Nets. Dat is opvallend, omdat de 45-jarige Amerikaan als coach van de Boston Celtics in september voor één seizoen werd geschorst. Dat nadat was uitgelekt dat hij een affaire had met een medewerkster van de club. “Het spijt me dat ik de club in deze moeilijke situatie heb gebracht", klonk toen bij Udoka. De straf was een van de zwaarste ooit die is opgelegd aan een hoofdcoach in de NBA.