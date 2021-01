Brooklyn knoopt aan met zege in NBA

NBA Lakers nemen NBA-kampioen­schaps­ring in ontvangst, maar verliezen wel stadsderby, Durant viert terugkeer door de grote poort

23 december De NBA heeft zich afgelopen nacht opnieuw op gang getrokken. De Los Angeles Lakers kregen zoals de traditie dat wil hun kampioenschapsring uitgereikt. Het kon LeBron James en co wel niet inspireren, want de openingswedstrijd tegen stadsrivaal LA Clippers ging verloren. In de andere wedstrijd won Brooklyn Nets makkelijk van Golden State Warriors.