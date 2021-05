Brooklyn, Dallas en Portland starten NBA-play-offs met zege

NBA Brooklyn wint weer, James loodst Lakers naar ruime zege tegen Curry en co

16 maart Brooklyn zet zijn knappe reeks in de NBA verder. De Nets versloegen New York met 117-112. Kyrie Irving loodste Brooklyn met 34 punten naar de dertiende overwinning in veertien duels. James Harden was goed voor zijn tiende ‘triple-double’ van het seizoen (21 punten, 15 rebounds, 15 assists). Voor de Knicks volstonden de 33 punten van Julius Randle niet.