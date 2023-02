Brittney Griner keert bij Phoenix terug in WNBA

NBA Van een rentree in stijl gesproken: Doncic helpt Dallas met 53 punten aan zege tegen Detroit

Luka Doncic heeft opnieuw indruk gemaakt in de NBA. De Sloveense pointguard had met 53 punten een groot aandeel in de 111-105 zege van zijn team Dallas tegen Detroit. Doncic maakte al vier keer dit seizoen minstens 50 punten. Hij vierde zijn rentree in stijl nadat hij een match had gemist vanwege een lichte enkelverstuiking.